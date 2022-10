‘Geen straf om twee rondjes Bergen op Zoom te lopen’ en ‘Hee, dat is leuk, een vrouw op kop’: een zonovergoten Vestingloop

Man na achtervol­ging aangehou­den voor inbraak in Bergen op Zoom, andere verdachte ontsnapt

BERGEN OP ZOOM - Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag na een politieachtervolging door het centrum van Bergen op Zoom aangehouden. Hij zou geprobeerd hebben in te breken bij een telefoonwinkel in de Wouwsestraat.

