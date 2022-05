Geen padden en kikkers te bespeuren, wel mountainbikers

Deze avond doen we met enkele vrijwilligers een eerste poging om twee soorten amfibieën waar te nemen die vorig jaar hun terugkeer beleefden op de Brabantse Wal. Wat de boomkikker betreft is dat niet zo ingewikkeld, die zetten op zwoele voorjaarsavonden een keel op waar je u tegen zegt.

De andere soort, knoflookpad, is een ander verhaal. Geheimzinnig beest als ie is roepen ze onder water en dus leggen we daar vanavond ons oor te luisteren. Daar staan we dan, in het pikkedonker bij een poel.