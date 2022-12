Geen opzet bij dood van Lara Sint Jago, hof spreekt man vrij van doodslag: ‘Wel roekeloos gehandeld’

Bomen planten ter nagedachte­nis van dierbaren in het Levensbos: ‘Zo leeft hij letterlijk voort’

STEENBERGEN - Met een plantdag voor nabestaanden en een nieuw welkomstbord, De Jaarring, is het Levensbos aan de Krommeweg in Steenbergen vrijdag weer een stukje verder gegroeid, ter nagedachtenis van dierbare mensen of momenten.

10 december