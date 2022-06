Geen kapvergunning: zeven boombakken in Putte blijven leeg

Toekomst ouderen­zorg is te zien in Steenber­gen: ‘Ouderen moeten vooral zichzelf leren helpen’

STEENBERGEN - Thuiswonende ouderen via gerichte training zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig houden. Dat is de inzet van het maandag feestelijk geopende dag- en doe-centrum Van Thuis Uit in het gebouw van Onze Stede in Steenbergen. Motto: ‘We helpen u met de handen op onze rug’.

