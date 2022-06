Geen eigen schoolgebouw maar noodlokalen voor de Zeeridder: ‘Miljoenen extra nodig voor huisvesting’

Buurt klaagt over verloede­ring Amaliapark: ‘Het is er vies, er lopen ratten en muizen’

BERGEN OP ZOOM - Het Amaliapark in de wijk Fort Zeekant verpaupert. Omwonenden klagen over vandalisme, zwerfvuil en drugs. Met de heropening van de Keet, waar activiteiten voor de wijk worden gehouden, hoopt WijZijn Traverse het tij te keren. ,,Dan is er weer een stukje controle.”

22 juni