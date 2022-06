Gedecoreerde Eric (78): ‘Ik ben vervroegd met pensioen gegaan, maar ik vond dat niet zo prettig’

Wist u dat u een lintje zou krijgen?

,,Nee, en het verwondert me nog steeds. Als oud-wethouder van Tholen heb ik zo’n lintjesuitreiking vaak meegemaakt, maar ik had niet gedacht dat ik er zelf een zou krijgen. Eigenlijk dacht ik dat ik een vergadering had, ’s morgens om negen uur in het Markiezenhof. Die vergadering ging eigenlijk nergens over en na afloop zei een vriend van me: ‘Ik moet nog kaartjes ophalen bij de Maagd, loop maar even mee.’ Nou ja, toen ik daar binnenstapte, begreep ik wat er speelde.’’