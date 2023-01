Frustratie bij Noordhoek na ‘cruciale’ hoofdblessure: ‘Scheidsrechter had spel stil moeten leggen’

met video Vliegen, krekels en sprinkha­nen hebben de toekomst, en de grootste kwekerij staat in Nederland

In Bergen op Zoom staat de grootste insectenkwekerij ter wereld. Vliegen, krekels en sprinkhanen hebben de toekomst, want ze zijn duurzamer dan vee, te vermalen als veevoer en te verwerken tot vleesvervanger voor de consument. ,,We beginnen pas net de voordelen van insecten te ontdekken.”

14 januari