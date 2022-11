Frans Mouws (1937 - 2022): boegbeeld van het CDA en zijn geliefde Lepelstraat

Steenber­gen krijgt voor het eerst in drie jaar weer een IJsfestijn

STEENBERGEN - Steenbergen kan weer het ijs op. In 2020 en 2021 zat corona het IJsfestijn in de weg, dit jaar maakten hoge energieprijzen de begrotingspuzzel lastig. Maar it giet oan: over een maand gaat de ijsbaan open.

2 november