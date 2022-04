Fractie Dam/Siebelink wil samenwerken met CDA: ‘We blijven zelfstandig maar zien veel raakvlakken’

Sander Siebelink en Meino Dam splitsten zich door intern geruzie na de gemeenteraadsverkiezingen af van Lijst Linssen. Het betekende de vijftiende partij in de Bergse gemeenteraad. Siebelink en Dam gaven meteen aan een hekel te hebben aan de politieke versplintering en mogelijk aansluiting te zoeken bij een bestaande partij.

Positief

,,We willen op een positieve manier bijdragen aan het vormen van een gemeentebestuur en een actieve rol spelen bij het opstellen van het coalitieakkoord", zegt Siebelink. ,,Bovendien hebben de informateurs de kleine fracties opgeroepen zoveel mogelijk samen te werken. Wij willen dat met het CDA omdat we met die partij veel raakvlakken zien.” Zo zijn voor beide partijen de nieuwbouw van bouwkoten heel belangrijk en willen ze de lasten voor mensen met een kleine portemonnee ontzien, zeker nu de prijzen explosief stijgen.

Quote We willen op een positieve manier bijdragen aan het vormen van een gemeentebe­stuur en een actieve rol spelen bij het opstellen van het coalitieak­koord Sander Siebelink, fractie Dam/Siebelink

Siebelink benadrukt dat de samenwerking nog geen feit is. ,,We zitten in de oriëntatiefase.” Zeker is wel dat Siebelink en Dam zich niet aansluiten bij het CDA. ,,We vormen onze eigen fractie en die krijgt ook een eigen naam, maar daar kan ik nu nog niets over zeggen.”

Zorgvuldig

Het CDA bevestigt dat er gesproken wordt over samenwerking. ,,Het advies van de informateurs om allianties te vormen, speelt hierin een positieve rol", zegt Hans-Peter Verroen. ,,Deze vorm van samenwerken is nieuw en we moeten daar zorgvuldig naar kijken.”

De idee is dat over alle onderwerpen waar beide fracties hetzelfde over denken er één woodvoerder naar voren wordt geschoven. ,,Zijn we het niet eens dan spreken we als afzonderlijke fracties.”