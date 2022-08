Foute datum, kermis in Huijbergen gaat niet door: ‘Helaas, de exploitant heeft zich een weekje vergist’

,,Onze kermisexploitant belde me dat de data voor Huijbergen fout in de krant stonden”, vertelt Wil de Jong van de Huijbergse ondernemersclub Hover. ,,Maar onze kermis staat wel degelijk gepland van 26 tot en met 28 augustus. Alleen had hij per abuis alles geboekt in het weekend van 21 augustus.”