Fokker bewijst noodzaak sterk bestuur in Woensdrecht, zegt informateur Theunis

,,Mijn taak is om een ploeg te helpen formeren die het onvoorspelbare aankan", zei Theunis in Hoogerheide, net voordat hij gesprekken begon met de zes partijen die de Woensdrechtse raad gaan vormen.

,,Vier jaar geleden kon niemand weten dat er een coronacrisis aankwam, of de oorlog in Oekraïne. En dan vrijdag het heftige nieuws dat Fokker Elmo weggaat hier. Een college moet zo sterk en daadkrachtig zijn dat het overeind blijft als er zich dingen voordoen waarop je je niet kon voorbereiden.”

Vriendendienst

De Roosendaler, die in eigen gemeente na twaalf jaar als wethouder afzwaait, voerde daar twee keer zelf de coalitiebesprekingen. Op het Woensdrechtse verzoek om daar informateur te worden, zei hij meteen ja. ,,Ik zie dat als een vriendendienst.”

Theunis betitelt de politieke cultuur in zowel Roosendaal als Woensdrecht als overwegend inhoudelijk, constructief en rustig. ,,Ik heb alle partijprogramma's gelezen. De verschillen zijn niet zo groot, maar dat is maar papier. Dus heb ik ook het debat in Huijbergen bezocht om de interactie tussen mensen te zien. Want ook onderling vertrouwen is cruciaal.”

Quote De politieke cultuur in zowel Roosendaal als Woensd­recht is overwegend inhoude­lijk, construc­tief en rustig Toine Theunis, informateur voor gemeente Woensdrecht

Luisteren naar alle zes partijen

Tegenover een stabiel college hoort ook een sterke raad, vindt Theunis. ,,Die moet haar controlerende taak waarmaken. Dan is één pot nat niet wenselijk.” Of ABZ (8 zetels) en CDA (4) samen verder gaan, al dan niet met de VVD (2) of een van de oppositiepartijen D66 (2), AKT (2) of PvdA (1), is niet aan hem, benadrukt Theunis. ,,Ik luister onafhankelijk naar elke partij en de standpunten. Daar moet ik een lijn in ontdekken.”

Theunis verwacht maandag te kunnen adviseren welke partijen het best in staat zijn om tot een gezonde coalitie te komen. ,,Dan kan daarna de formatie starten. Gezien de recente ontwikkelingen moet het nieuwe bestuur snel aan de slag. We mogen niet aan blijven tutteren.”