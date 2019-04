Flinke vertraging van drie kwartier door ongeluk op A4 bij Hoogerheide, A58 heeft ook vertraging

HOOGERHEIDE - Op de A4 bij Hoogerheide is een ongeluk gebeurd in de richting van Bergen op Zoom. Daar was een file ontstaan, waarbij het verkeer rekening moest houden met drie kwartier vertraging. De linkerrijstrook was afgesloten, maar is inmiddels weer open.