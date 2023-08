Flinke schade aan camper na ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom

Naar het binnenzwem­bad in de zomer: ‘Thuis stuiteren ze tegen de muren omhoog’

BERGEN OP ZOOM - Het is zomervakantie, de kinderen zijn thuis, maar buiten spelen, zwemmen of picknicken zit er met dit slechte weer niet in. Dan is een middagje binnenbad een uitkomst. Veerle en Stefan Bol uit Zegge zijn met opa en oma en hun vier kinderen op zaterdagmiddag in zwembad De Schelp in Bergen op Zoom.