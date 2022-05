Financiering bezoekerscentrum erevelden nog niet rond: ‘Maar we gaan door, het gebouw komt er’

‘We aten met de naaimachi­ne op tafel’: het werk van Liesbeth is te zien in nieuwe expositie Waterspie­gel

Liesbeth Romeijn uit Sint-Maartensdijk is verpleegkundige. Daarnaast is ze creatief met textiel. Sinds deze week maakt haar werk deel uit van de expositie Waterspiegel in De Heen.

25 mei