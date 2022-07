Fijner kunstgras prijkt nu ook bij voetbalclub WVV’67: ‘Minder last na maken sliding’

Na een zinderend seizoen waarin WVV’67 als hoogste eindigde van de vijf Zuidwesthoekclubs ligt nu het oude kunstgrasveld in de zinderende zon op de parking te wachten om afgevoerd te worden. In grote rollen is de toplaag verwijderd, het nieuwe veld is net gelegd.

,,Er is flink doorgewerkt om de tropische hitte van deze dinsdag te vermijden", vertelt secretaris Henk Prop van de Woensdrechtse club, die 279 leden telt, verdeeld over vier heren- en één dameselftal, plus tien jeugdteams. ,,Het vorige veld, ons eerste kunstgras ooit, lag er twaalf jaar en had haartjes van 3 à 4 millimeter. De nieuwe zijn gespleten, door die fijnere structuur heb je minder last als je een sliding maakt. Het voelt meer als natuurgras.”

Discussie over lekkerste gras

,,Zoals overal was er ook bij ons discussie over wat het lekkerste speelt. Meestal vindt de jeugd kunstgras prettiger. Maar we houden ook een natuurgrasveld omdat oudere spelers dat fijner vinden. Behalve als er bij slecht weer alleen op kunstgras gespeeld kan worden", lacht Prop.

De nieuwe stroken zijn al aan elkaar genaaid. De belijning wordt nog ingesneden en het geheel strakgetrokken. ,,We zijn er blij mee. Op 14 augustus gaan we trainen en lopen we het veld goed in voor de competitie begint in september", zegt Prop.

Kosten iets boven 3 ton

Wethouder Jeffrey van Agtmaal geeft aan dat het nieuwe veld niet meer met rubber korrels wordt ingestrooid, maar met kurk. ,,Inclusief kantplanken en hek- en straatwerk waar nodig, kost dit karwei iets meer dan drie ton.”

Eerder kreeg ODIO twee kunstgrasvelden, METO eentje. Grenswachters houdt het bij natuurgras. Vivoo krijgt andere velden als het nieuwe sportpark in Huijbergen wordt aangelegd.