Fietser (78) overleden na aanrijding met lijnbus in Steenbergen

met video Kilo’s aan illegaal vuurwerk aangetrof­fen in woning in Bergen op Zoom: bewoner aangehou­den

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft in een woning in Bergen op Zoom 69 kilo aan vuurwerk aangetroffen, waarvan ruim de helft illegaal is. Onder het vuurwerk zitten cobra’s en nitraten.

21 december