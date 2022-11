Femke is finaliste Miss Beauty of Noord-Brabant: ‘Ik wil aandacht vragen voor mentale gezondheid’

Update Man (24) gewond bij steekpar­tij in Bergen op Zoom, 53-jarige man aangehou­den

BERGEN OP ZOOM - Op de Halsterseweg in Bergen op Zoom is donderdagavond een gewonde man gevonden op straat. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer, een 24-jarige inwoner van Bergen op Zoom, is neergestoken door een andere man. De politie heeft een 53-jarige Bergenaar als verdachte opgepakt.

18 november