Fel oranje afvalbakken voor Lepelstraat en Halsteren: ‘Groen viel te veel weg’

LEPELSTRAAT - De nieuwe afvalbakken zijn fel oranje en vallen daarom van grote afstand op. En dat is precies de bedoeling, want ze moeten wel gebruikt worden, zegt wethouder Hans Peter Verroen. ,,De groene afvalbakken vielen te veel weg. Hoe beter je ze ziet, hoe groter de kans dat je ze gebruikt.”

In Lepelstraat vond de officiële start van het project plaats, op het veldje bij wat zo mooi de Hof van Eden heet. Een speelplek, een plek ook waar hondjes en hun baasjes vaak langs komen. In Lepelstraat worden deze week zestien nieuwe bakken geplaatst, Halsteren volgt met 120 nieuwe containers en later dit jaar zijn de Bergse wijken aan de beurt.

Ook in het historische centrum van de stad komen nieuwe bakken. ,,Maar in een minder opvallende, ietwat grijzige kleur.”

Veel bakken zijn aan vervanging toe. Omdat ze geroest zijn aan de onderkant of andere mankementen vertonen. Bij bakken die nog wel in goede staat zijn, wordt volstaan met het overspuiten in de oranje kleur. Elke nieuwe bak kost circa 400 euro in de aanschaf. ,,Maar ook het leegmaken kost geld”, zegt Verroen.

Misbruik tegengaan

Veel bakken worden bovendien op de verkeerde manier gebruikt, dat is alom bekend. In naar schatting 70 procent van alle bakken deponeren inwoners hondendrollen, in niet afbreekbare zakjes. Soms wordt geprobeerd om er zakken huishoudelijk afval in te proppen. Om dat misbruik tegen te gaan, zijn de openingen van de nieuwe bakken kleiner dan voorheen.

Bovendien valt de qr-code op die bij meldingen van inwoners meteen toegang geeft tot een gemeentelijke app, waarop de klacht kan worden doorgegeven. Verroen noemt het een verbeterde versie van de bekende BuitenBeter-app. ,,Elke melding wordt direct opgevolgd. En wie iets meldt, krijgt antwoord.’’

De komende maanden wordt volgens Verroen ook een project gestart dat moet leiden tot gedragsverandering bij inwoners. ,,Alleen samen kunnen we de openbare ruimte netjes houden en de kosten beheersbaar.’’