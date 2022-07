Feestweekend Odio één en al gezelligheid

OSSENDRECHT - Voetbalvereniging Odio vierde haar 90-jarig jubileum het afgelopen weekend met een zeskamp in het dorp. Zaterdag mocht de jeugd van 6 tot en met 17 jaar deelnemen aan de spellen, zondag was het de beurt aan de volwassenen.

Latlopen, buikschuiven, de mechanische stier, een wipe out springspel waren een aantal van de spellen. De springkussens staan opgesteld in de straten van het centrum. ,,We gaan ervoor”, zegt Maud Simons van het team Koester je Oester. ,,Maar ik denk wel dat wij het beste zijn in de passieve spellen.” En met een knikje naar het team waartegen de Oesters het op moeten nemen grinnikt ze: ,,Zij spelen vals hoor.” Maud en de andere dames van haar team zijn de ‘voetbalvrouwen’ van de Ossendrechtse club: ,,Onze mannen spelen bij Odio.” Met een biertje in de hand hebben de Oesters volop plezier.

De beste ooit

Ook het G-team van Odio geniet van de dag. ,,Wij zijn de beste”, straalt John Dusink. ,,Maar winnen is niet het belangrijkste hoor. Het belangrijkste is dat het gezellig is vandaag. En we hebben heel veel plezier, we hebben net plank gelopen.” Zijn favoriete spel? Met een tikje op zijn buik lacht hij: ,,Ik denk dat buikschuiven ons wel heel goed af zal gaan.”

Luke de Dooij en Sander Kerstens zijn heel tevreden over het jubileum. ,,Heel gezellig. We hebben topweer, dat helpt ook. Alleen de geluidsinstallatie heeft het begeven, maar dat is niet zo erg.” Op zaterdag deden 17 teams mee, ongeveer 150 kinderen. Zondag waren er 9 teams, met zo’n 100 deelnemers. ,,Er deed ook een groep Oekraïense kinderen mee”, vertelt Kerstens. ,,Die waren echt superenthousiast, dat was zo mooi om te zien.” De winnaars gingen met een pakket aan spulletje naar huis. Bij de jeugd was dat Team 5 en bij de volwassenen Team Dorst. Op 24 september houdt Odio een jubileumfeest in multifunctioneel centrum De Drieschaar.