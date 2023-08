Fans in Hoogerheide euforisch na winst Mathieu van der Poel: ‘Tussendoor even champagne gaan halen’

Zwembad De Melanen houdt bij slecht weer de deuren gesloten: ‘In juli tien dagen volledig open geweest’

HALSTEREN - Het is hartje zomer, maar zwembad De Melanen in Halsteren houdt deze dagen het buitenbad grotendeels gesloten. De reden: het slechte weer. Bezoekers blijven dan massaal weg. De Schelp is wel alle dagen open.