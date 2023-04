Extreemrechtse ideeën makkelijk te vinden: ‘Weet waar je je kind online liever niet laat spelen’

indebuurt.nl Wisseling van de wacht: Timo's Foodbar op de Boulevard wordt Crusio

Wandel je over de Bergse Boulevard, dan valt al snel iets op: de deuren van Timo’s Foodbar zijn dicht. Slecht nieuws voor de liefhebbers van de zaak, want het is voorgoed. Het goede nieuws: het pand blijft niet lang leeg.