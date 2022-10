Extra feestelijke afsluiting jaarlijkse bietentocht

DINTELOORD - Omdat de gemeente Steenbergen dit jaar 750 jaar bestaat, zijn er allerlei festiviteiten en krijgen bestaande activiteiten een extra feestelijk karakter. Dat is goed te merken donderdagmiddag bij jachthaven Waterkant in Dinteloord, waar 24 historische schepen de jaarlijkse bietentocht beëindigen.

De schepen, gebouwd rond 1900, komen binnenvaren onder grote publieke belangstelling. Aan de kant is volop vertier. Er zingt een shanty koor, er staan foodtrucks en er zijn activiteiten voor de kinderen.

Mannen in traditionele kleding lopen af en aan met mandjes suikerbieten op de schouder, die gelost worden op de kade. Deze suikerbieten zijn opgehaald in verschillende plaatsen. De tocht startte zondag in Steenbergen, waarna Bruinisse en Colijnsplaat zijn aangedaan.

De Bietentocht trekt dit jaar voor de tweeëntwintigste keer door West-Brabant en Zeeland. Het is dankzij de Stichting De Zeeuwse Beurtvaart dat deze bijzondere traditie in ere wordt gehouden.

Zoveel mogelijk zeilen

Joost Friebel uit Dordrecht is bestuurslid van de stichting. Hij voer mee op zijn clipper uit 1907, de Neerlandica, die tot 1990 dienst heeft gedaan als vrachtschip van onder andere suikerbieten. Eerst als zeilschip, later verbouwd tot motorschip. Maar het is, volgens Friebel, de bedoeling dat tijdens de Bietentocht zoveel mogelijk gezeild wordt.

Iedere avond is er een dagprijs voor de boot die het snelst heeft gezeild. De bemanning van ieder schip heeft een kunstwerk gemaakt van suikerbieten. De bietenkeurder, Hildo Göbel, maakt in een witte stofjas zijn ronde om de kunstwerken te beoordelen. Er wordt menig poging gedaan om hem om te kopen. Inzet is de wisseltrofee: een goudkleurige peeënspa, oorspronkelijk bedoeld om bieten mee uit de steken. De spa wordt uitgereikt door burgemeester Ruud van den Belt.

Volledig scherm De 24 deelnemende schepen zijn allen rond 1900 gebouwd. © Pix4profs / Peter van Trijen