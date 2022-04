Expo over Vliegbasis Woensdrecht in de Tweede Wereldoorlog

In het luchtvaartmuseum Wings Over Woensdrecht is vanaf vandaag een thematentoonstelling te bezoeken over ‘Vliegveld Woensdrecht in de periode 1940 -1945'.

Het museum Wings Over Woensdrecht laat de geschiedenis zien van de luchtvaart in de gemeente Woensdrecht. Behalve de Vliegbasis, is en was er in Woensdrecht Aviolanda, Fokker en de zweefvliegclub WBAC.

Vorig jaar bestond de vliegbasis Woensdrecht 75 jaar. ,,We wilden daar vorig jaar al aandacht aan besteden maar dat kon door corona helaas niet”, zegt Sjaak van Loon van het museum. ,,We hebben ons verdiept in de periode 1940-1945. We hebben veel informatie verzameld, in de vorm van boeken en video’s”.

Vrijwilligers

Zo is er veel documentatie over de in de Zuidwesthoek neergestorte vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog en neergestorte V1’s (vliegende bommen). De vrijwilligers hebben het Plane Hunters Recovery Team geraadpleegd. Dat is een groep enthousiaste personen die onderzoek naar neergestorte vliegtuigen lokaliseert, en onderdelen verzamelt.

Quote In de gemeente Woensd­recht en omgeving zijn naar schatting dertig vliegtui­gen neerge­stort Sjaak van Loon, vrijwilliger museum Wings Over Woensdrecht

Enkele vitrines zijn ingericht met de tijdens bergingswerkzaamheden gevonden onderdelen van tijdens WO2 neergestorte vliegtuigen in de omgeving van Woensdrecht. Van Loon zegt dat vooral in de buurt van Huijbergen veel vliegtuigen zijn neergestort.

Neergestorte vliegtuigen

Hij schat dat er in en rond de gemeente Woensdrecht tijdens de oorlog dertig vliegtuigen zijn neergestort. ,,Dat waren voornamelijk Spitfire’s van de geallieerden en Messerschmitts van de Duitsers”. Hij legt uit dat pakweg vijftig V1’s van de Duitsers hun doel niet bereikten en in de buurt van Woensdrecht zijn neergestort.

Volledig scherm Voorzitter Sjaak van Loon van Museum 'Wings over Woensdrecht' geeft tekst en uitleg over de vliegbasis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij bladert door het geschiedkundig rapport 'Vliegveld Woensdrecht in het vizier' van Erwin van Loo © Pix4Profs/Tonny Presser

Van Loon is blij dat het museum weer open kan. ,,De laatste twee jaar moesten we door corona om de haverklap ons museum sluiten. Die tijd hebben we benut met het zoeken naar informatie over de geschiedenis van de vliegbasis tijdens de Tweede Wereldoorlog.‘’

Quote We krijgen maande­lijks nieuwe spullen binnen over de luchtvaart­ge­schie­de­nis in Woensd­recht Sjaak van Loon, vrijwilliger museum Wings Over Woensdrecht

Opening tentoonstelling

De thematentoonstelling wordt vanmiddag om 13.00 uur geopend door de Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal. Het museum, en de tentoonstelling, is elke woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur geopend. Van Loon zegt dat de collectie van het museum steeds groter wordt. ,,We krijgen maandelijks nieuwe spullen binnen die met de luchtvaartgeschiedenis in Woensdrecht te maken hebben.”