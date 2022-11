Experts zoeken ‘groen recept’ om ondergang van de asfaltweg te voorkomen

En weer is de sloop van het ‘stinkpand’ aan de Halsterse­weg vertraagd, garagehou­ders liggen dwars

BERGEN OP ZOOM - De sloop van het stinkpand aan de Halsterseweg is weer vertraagd. Stadlander heeft nog geen overeenstemming over de aankoop van drie garages op het terrein. ,,De eigenaren willen garanties over de nieuwbouw.”

17 november