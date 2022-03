Evenement 90s No Limits keert terug: ‘Hier hebben we twee jaar naar gehunkerd’

Ze kijken er naar uit, René Hopmans, Jan de Viet en Jeroen Bogers. Het drietal achter Focus Events, het evenementenbureau dat door corona afgelopen twee jaar op zijn gat lag. Maar ze zijn terug en presenteren op rij meteen drie muziekfeesten. Het trio trapt af met een tweede editie van Oude Liefde Roest Niet, 16 april in graffitihal The Loods in Roosendaal.

,,Het leuke aan dit feestje is dat het 30-plussers trekt die weer helemaal in die ‘discothekenvibe’ van vroeger komen. Tijdens de eerste editie zagen we dat mensen elkaar na jaren weer zagen”, zegt Jeroen Bogers. ,,Gingen de gesprekken over kinderen en huisje, boompje, beestje. Echt een soort reünie, dus. Dat in combinatie met de muziek van toen, herhalen we in april.”