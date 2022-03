Even was Dasja landelijk nieuws, liever schrijft ze mooie verhalen: ‘Het sociale van Welberg past bij mij’

Politie valt pand binnen in Bergen op Zoom vanwege softdrugs­on­der­zoek

BERGEN OP ZOOM - Op meerdere plaatsen in Nederland vonden dinsdag politie-invallen plaats als onderdeel van een onderzoek naar overtredingen van de Opiumwet. Onder meer in Bergen op Zoom vielen agenten binnen en werden er goederen in beslag genomen. Dat meldt de politie.

8 maart