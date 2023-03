Even helemaal tot rust komen bij de broeders in Huijbergen: ‘Feestjes? Die zijn hier niet’

indebuurt.nl St. Patrick's Day: 4 x Ierland in Bergen op Zoom

Dans, muziek van de fiddle, Guinness bier en groene kleding: dat kun je verwachten tijdens St. Patrick’s Day. Op 17 maart is het tijd voor de nationale feestdag van Ierland. Maar wist je dat er in Bergen op Zoom ook heel wat van Ierland of Ierse verhalen te vinden zijn?