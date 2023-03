Even binnengluren: dit is het duurste huis dat nu in Bergen op Zoom te koop staat

indebuurt.nlIn de gemeente Bergen op Zoom staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Deze keer kijken we even binnen bij het duurste huis dat momenteel in onze stad te koop staat: een villa waar jij je zo op een zonnige zomerbestemming waant.

Is het in Bergen op Zoom, of in een warmer mediterraan oord? Zeg nou zelf, bij deze aanblik denk je niet meteen aan een woning in Noordgeest. Laten we even wegdromen…

Villa Hortensia

Dit stulpje draagt de naam ‘Villa Hortensia’ en telt een woonoppervlak van 283 vierkante meter. Van woonkamer tot tv-kamer, toilet met zelfs een urinoir en een bar, je vindt het er allemaal. Als je wakker wordt in een van de drie slaapkamers stap je zo het balkon op voor het eerste bakje koffie van de dag. Dan kijk je daarna het nieuws op tv vanuit het warme bad in je en suite badkamer. Klinkt goed toch?

Op naar buiten

Oké, genoeg over binnen: laten we eens buiten gaan kijken. De villa ligt op een perceel van 7.710 vierkante meter, dus ruimte is er in ieder geval genoeg. Ga je voor een drankje onder de overkapping met lichtkoepel, onder de parasol in de zithoek of in de jacuzzi? Door al het groen om de tuin heb je in ieder geval niet snel last van pottenkijkers.

Let’s talk numbers

Helaas: we ontwaken weer uit deze droom. Want hoeveel oude sokken moeten we onder het matras vandaan halen en hoeveel loterijen moeten we winnen om hier te wonen? De vraagprijs van deze woning bedraagt 1.450.000 euro kosten koper. Net geen anderhalf miljoen dus.

De plaatjes

Benieuwd hoe het hele huis eruit ziet? Neem hier een kijkje.

