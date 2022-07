Er staan honderden Bruynzeel-keukens in... Dubai

Met zijn 27 jaar bij Bruynzeel werkt Bob Janssen (54) uit Bergen op Zoom exact zijn halve leven bij het bedrijf. ,,En dan kom ik pas kijken. In 2021 namen we afscheid van Jan Potappel, die had er 51 jaren op zitten. We vieren vaak flinke jubilea”, zegt de projectmanager voor de zakelijke markt.