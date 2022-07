En we noemen haar Scala: bouw appartementcomplex aan de Louis Porquinlaan gaat volgend jaar van start

Na de veelbelovende schetsen dit voorjaar, wordt de herontwikkeling aan de Louis Porquinlaan steeds concreter. Het nieuwbouwplan, tegenover het toekomstige Residence Mazairac aan de Erasmuslaan, gaat de hoogte in: 10, 16 en 21 meter. Dat levert plek op voor 48 appartementen, verdeeld over zes verdiepingen. Eerder werd nog gesproken van 52. ,,We hebben een aantal appartementen samengevoegd. Vanuit de markt is meer vraag naar grote appartementen met een ruim dakterras. Door het getrapte ontwerp kunnen we hier goed in voorzien. Het maakt het aanbod weliswaar minder, maar wel meer divers.”