Emotionele familie van gedode loodgieter: ‘Moordenaars horen thuis in een kooi’

Cardioloog (58) start met polikli­niek een nieuw avontuur: ‘Vertrek Bravis is hard gelag voor Bergse inwoners’

6 juli Kees Janssens is al twintig jaar cardioloog en werkt met veel plezier in het streekziekenhuis in Terneuzen. Zijn vak beoefenen is het liefst wat hij doet. Hij koestert het contact met de mensen op de poli: ‘Een dwarsdoorsnee van de bevolking komt daar voorbij’. Het uitvoeren van technische handelingen als dotteren en het plaatsen van een pacemaker, geven hem voldoening.