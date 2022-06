Eindelijk weer nieuwbouw in Dinteloord: 59 huizen op bedrijventerrein

onderscheiden Gedecoreer­de Corrie is heel actief bij de kerk: ‘Ik geloof erg in verbinding en ontmoeting’

BERGEN OP ZOOM - Ze maakte zich als vrijwilligster verdienstelijk in tal van functies in de Lievevrouweparochie. Op latere leeftijd ging Corrie Hamers (69) theologie studeren en werd ze pastor bij tal van verzorgingshuizen in de regio.

29 mei