Eindelijk weer feesten bij uitverkocht Steenbergen Live! met 3000 man: ‘Dit is heel erg genieten’

,,Traditiegetrouw uitverkocht. Vanochtend hadden we nog vijftig kaartjes over. Dan weet je dat die laatste er ook nog uitgaan', vertelt organisator Erik Scherpenisse. ,,Door corona heb ik wel geleerd om met de dag te leven. Maar nu dit toch weer kan, is dat heel erg genieten. Het begon al ontzettend te kriebelen tijdens het opbouwen.”

Het was hard werken in aanloop naar het evenement. ,,Zo'n 2,5 maand geleden hakten we de knoop door om het toch weer te organiseren. Sindsdien is het één grote rush geweest. Lange dagen, maar we hebben een goed team van een tiental mensen dat de voorbereiding doet en vanavond is er zo'n honderd man in touw voor de bar, de service en de beveiliging.”

Meer dan één hoogtepunt

Het programma kent niet één hoogtepunt, maar is een aaneenschakeling van topmomenten, stelt Scherpenisse. ,,Onze opzet is nooit geweest om één grote headliner te hebben, maar om juist veel leuke artiesten op onze podia te krijgen zodat er voor ieder wat wils is. Van Nederlandstalig tot de 90's, dance en urban, noem maar op.”

Met het optreden Jan Biggel kwam Steenbergen Live! vanavond op gang, gevolgd door onder meer Het Feestteam, QMusic Foute Uur, Freddy Moreira, Partyfriex, Vunzige Deuntjes Soundsystem, Lievelings DJ's van je Zusje, Raymon Hermans, Moombah Ruud, Fout & Fauter en DJ Jantje.

Ombouwen voor Bassrulers Outdoor

Behalve genieten is het voor Scherpenisse en collega's na afloop van Steenbergen Live! meteen weer aanpoten om alles in gereedheid te brengen voor Bassrulers Outdoor, zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur. ,,Een deel doen we 's nachts al, maar vooral zaterdagmorgen is het aanpakken om alles om te bouwen en het terrein weer helemaal schoon en in orde te krijgen. Maar heel fijn om zo twee festivals in één mooi weekend te kunnen doen.”