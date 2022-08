Eindelijk weer een ‘ouderwetse’ Kleine Tour in Steenbergen

Na een afgelasting in 2020 en een behoorlijk aangepaste zonder publiek in 2021 vanwege corona, wordt de 52e editie weer een ‘ouderwetse’ Tour. Embregts: ,,We staan in de starblokken voor weer een fantastische week, met veel sportiviteit en strijd om de klassementen, maar vooral veel gezelligheid en hopelijk een grote publieke belangstelling.”

Gelijk discozwemmen

Wel zijn er kleine aanpassingen. ,,Maandag vindt het keuren van de fietsen en de start van de puzzelrit plaats op de Markt en dinsdag is de sprint op het doodlopende stuk van de Laurentiusdijk op de Welberg met aansluitend de start van de etappe.’’

Sommige aanpassingen van de prijsuitreiking vorig jaar zijn goed bevallen. ,,Zoals die na de etappes op dinsdag en woensdag. Deze eindigen in het Doktersdreefje en aansluitend is de prijsuitreiking op de Markt.‘’ En de prijsuitreiking vrijdag is bij zwembad de Meermin, zodat de rennertjes gelijk daarna kunnen discozwemmen. ,,Publiek is natuurlijk toegestaan bij deze prijsuitreiking, tijdens het zwemmen is dat niet de bedoeling.’’ Zaterdag wordt weer gewoon afgesloten met de bloemenhulde in de Nassaulaan gevolgd door de grote prijsuitreiking op de Markt.

Vijftigste keer van partij

Er is tijdens de Tour ook een bijzonder jubileum. ,,Motorrijder Rien Huijgens zal namelijk voor de vijftigste keer van de partij zijn. Hij is ook auteur van het boek ‘45 jaren Kleine Tour’ en al vele jaren de schrijver van de dagverslagen voor het (digitale) tourkrantje. Deze bijzondere mijlpaal laten we dus niet zomaar voorbij gaan. ‘’ Volledige programma 2022 via kleinetour.nl .