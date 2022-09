Eerste Oktoberfest in Welberg met lokale artiesten

WELBERG - Grote kans dat er op 22 oktober mensen in lederhosen & dirndls in Welberg rondlopen. Op die dag is er namelijk een Oktoberfest in Welberg.

,,We liepen al langer met het idee rond", vertelt Koen Cuelenaere van bouwclub de Vlaojestáámpers. ,,Overal zijn Oktoberfesten. Dat kunnen wij ook, dachten we. In de coronaperiode hadden we weinig om handen en besloten we het plan door te zetten.”

Quote Dat kunnen wij ook, dachten we Koen Cuelenaere, bouwclub de Vlaojestáámpers

Lokale artiesten

Het feest vindt plaats aan Hoogstraat 25 in Welberg, in de schuur naast het bouwkot van de bouwclub. Alle artiesten komen uit Steenbergen, zegt Culenaere. ,,We wilden het graag lokaal houden.” DJ Jan Würst gaat na zijn set worsten bakken. De muzikanten van de Montag Abend Manner hebben een Duitse repertoire. Verder zorgen Zimmermann Nikko, De Primeuren, Schlagerzanger Christiaan voor een Duitse sfeer. Dj Matias Pluigers verzorgt de afterparty.

Er is plek voor 450 feestgangers. Via Facebook en Instagram kunnen geïnteresseerden een kaartje kopen. De opbrengst gaat volledig naar de bouwclub, zodat zij wagens kunnen bouwen. ,,Dat kost tegenwoordig steeds meer geld. Op deze manier komen we aan wat inkomsten voor de bouw.”