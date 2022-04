Eerste expositie van kunstenaars bij Atelier Ravel: ‘Ik heb er gewoon vrienden bijgekregen’

Richard de Weert (66) is er bijna elke dag te vinden. Op zijn vijftigste ging hij nog naar de kunstacademie en is daar breed geschoold. ,,Ik schilder en teken, maar werk ook met hout en metaal. Ik recycle materialen.”

Stichting Kunstwerk

De kunstenaars hebben veel ruimte aan de Ravelstraat waar ze via de Stichting Kunstwerk terecht zijn gekomen. Die stichting bemiddelt bij de verhuur van leegstand. Sinds het vertrek van Trimbach, huurt Van Dorst Logistics de hallen van de voormalige fabriek. ,,Het kantoorpand stond al zeven jaar leeg, nu mogen wij er in ieder geval tot eind 2025 blijven", weet De Weert. Uiteindelijk gaat alles tegen de vlakte en komen er woningen of appartementen voor terug.

In mum van tijd waren vorig jaar alle ruimtes verhuurd. ,,Er hangt hier een heel goede sfeer. We leren van elkaar. De jonkies van ons en andersom.”

Vriendschap

Een van de jongere kunstenaars is Rachelle van Rompaey (40). ,,De input die we elkaar geven werkt inspirerend. Alleen is ook maar alleen.” Van Rompaey schildert veel portretten. Zo kreeg ze van strafrechtadvocaat Peter Schouten de opdracht om een schilderij te maken over de vriendschap tussen Schouten en Peter R. de Vries. ,,Het is een portret van hen beiden geworden. Daar heb ik meerdere foto's voor gebruikt.”

Bij Atelier Ravel geven meerdere kunstenaars ook schilderlessen. Peter Geluk (40) is de ene week fotograaf ( ‘want er moet brood op de plank komen’), de andere week ontwikkelt hij zijn kunsten op het schilderdoek. ,,Ik heb er gewoon vrienden bijgekregen hier.”

Nu ze bijna een jaar bezig zijn wordt het tijd voor een expositie. ,,Die blijft tot en met 15 mei hangen en is elke zaterdag en zondag te bezichtigen van 11.00 uur tot 17.00 uur.” Bij de opening op zaterdag 16 april verzorgen percussionist en gitarist, Ruben en Rutger van Rompaey een muzikaal optreden. Omdat het paasweekend is, is de expositie ook op tweede paasdag geopend.

Wisselexposities

De expositie kent geen centraal thema, maar de oorlog in Oekraïne heeft vrijwel alle kunstenaars geïnspireerd. ,,Dat is zo actueel, dat we daar wel op inhaken", zegt Van Rompaey.

Het is de bedoeling dat het niet bij deze ene expositie blijft. De Weert: ,,We willen regelmatig wisselexposities houden in Atelier Ravel.”