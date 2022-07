Eerste Brand Parkies goed bezocht, al weet niet iedereen wie er vanavond optreedt

Al vroeg kwamen de bezoekers naar het veld voor de eerste van de reeks concerten. ,,Wij zijn hier voor het eerst”, vertellen Eric en Jessica Vissers. ,,We wonen tijdelijk in Bergen op Zoom, voor corona gingen we altijd naar Breda. Daar gaat het heel anders: iedereen zit op een kleedje in het park te picknicken. Vanavond stond de picknickmand al klaar, tot we hoorden dat dat hier eigenlijk niet gebeurt.” Ze zitten samen aan een tafeltje met een fles wijn. ,,Het is sowieso een supergoed initiatief. En het bevalt ons prima in Bergen op Zoom: hier heb je eigenlijk alles. En er is ieder weekend wel iets te doen.”