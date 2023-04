Een welverdiend lintje voor de hulpsinterklaas en nog negen Steenbergse decorandi

Seks en drugs in Heimolen, de bewoners zijn het beu

HEIMOLEN - De bewoners van Heimolen willen dat er een eind komt aan de overlast van drugshandel en seks op de stille plekken van hun buurtschap. Plaatsvervangend wijkagent Raoul Vallebella was op de informatieavond met bewoners verbaasd over alle onvrede. De politie krijgt bijna nooit meldingen vanuit Heimolen binnen. ,,Het lijkt een perfect gebied om in te wonen.’’