Een ton om creatief en technisch talent op te leiden binnen de muren van Gebouw-T en De Maagd

BERGEN OP ZOOM - Gebouw-T en De Maagd krijgen een ton voor het stimuleren van banen in de creatieve sector en techniek. Het geld komt vanuit het West-Brabant werkt met Talent-programma, onderdeel van de provincie dat talent wil verleiden tot een baan in de culturele sector.

Want poppodia en theater schreeuwen om personeel. Daarom heeft West-Brabant werkt in samenwerking met onder andere onderwijsinstelling Curio, ’t Rijks, Siemens en TAIT de handschoen opgepakt en een traineeship in het leven geroepen.

Trainees krijgen een jaar de kans om binnen de muren van poppodium Gebouw-T en stadsschouwburg De Maagd te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen om op die manier een baan in de technische en creatieve sector te vinden.

Ook scholieren

,,Vanwege het nijpend tekort is van groot belang dit talent te behouden én nieuw talent aan te trekken in deze regio”, zegt projectleider Monica Rouw van West-Brabant werkt met Talent. Het programma begint in september en richt zich zowel op afgestudeerde mbo- en hbo-studenten als zij-instromers. De werving begint in mei.

Joep Gudde van Gebouw-T is blij dat provincie geld pompt in zijn sector. ,,Wat doorbroken moet worden is het beeld dat er geen werk is.” Naast afgestudeerden met een diploma, richt het programma zich ook op scholieren.

Onder de naam van T-Lab wordt, speciaal voor VO-scholieren uit Bergen op Zoom, in samenwerking met het bedrijfsleven een lesprogramma ontwikkeld. Binnen T-Lab maken de jongeren door bedrijfsbezoeken kennis met de grote bedrijven uit deze regio. Op die manier doen ze ervaring op met onder andere 3D-printing, augmented reality en gaming.