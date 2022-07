‘Een enorm gemis’: Ossendrecht treurt om overlijden Marie-Rose (64), de beheerster van De Drieschaar

Trekker trekken op jubileum­week­end van Dinteloord­se carnavals­club: ‘Je bestaat maar één keer 11 jaar’

DINTELOORD - Carnavalsclub CV Dun Dubbel Dees uit Dinteloord bestaat 11 jaar en organiseert een jubileumweekend. Omdat het afgelopen carnaval vanwege corona niet kon doorgaan, is het in juli feest. ,,We hopen op 200 bezoekers per dag.”

2 juli