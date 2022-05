Dubbel feest in jarig Putte met Amerikaanse oldtimers en lokale bands

PUTTE - Het was afgelopen zaterdag dubbel feest in Putte. De viering van het bevrijdingsfeest werd gecombineerd met de viering van 775 jaar Putte. Op vijf locaties in Nederlands en Belgisch Putte waren er activiteiten.

Die activiteiten zouden met elkaar verbonden worden met een treintje. Dat treintje zou geleend worden van de Hoogerheidese carnavalsvereniging de Snoeken en moest de bezoekers van evenement naar evenement vervoeren. Maar helaas, het treintje was er niet.

“We kregen gisteravond te horen dat het verzekeringstechnisch niet mogelijk was om het treintje door het dorp te laten rijden”, vertelde Fancy Roeken van de feestcommissie 775 jaar Putte zaterdagmiddag. Wat er bij MFC de Biezen wel was, waren een vijfendertigtal Amerikaanse oldtimers.

Volledig scherm Op de American Day van het bevrijdingsfeest in Putte stonden bij MFC De Biezen grote Amerikaanse auto's. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

De American Day was georganiseerd door Puttenaar Jan van Nijnatten. Hij was een beetje teleurgesteld. “Ik had op meer wagens gehoopt. Maar omdat er buien werden voorspeld kwamen er minder wagens. De eigenaren zijn zeer zuinig op hun bezit”.

Voorjaarszonnetje

Op het terras van De Biezen was het goed toeven in het voorjaarszonnetje met muziek van de band Come Back met in hun gelederen de Putse zanger en gitarist Ron van Hoof. “We hebben er weer zin in”, roept van Hoof. Op het repertoire merendeels muziek uit de jaren zestig.

Maar er was muzikale variatie genoeg aan beide kanten van de grens. Dj Perry draaide van alles wat en bij Café de Roskam konden de liefhebbers van Nederlandstalige muziek hun hart ophalen.

Volledig scherm Bij MFC De Biezen staan grote Amerikaanse auto's, en trad de Putse artiest Ron van Hoof op met zijn band Come Back. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Een stuk steviger ging het er aan toe bij Afspanning de Croone. Daar klonk stevige bluesrock van de Belgische band Black Jack. Afsluiter van de feestdag was het Beir-Total Festival in Putte Kapellen. Op zaterdag 2 juli is er weer een jubileum feestweekend, wat plaats vindt in de drie grensgemeentes, Putte, Stabroek en Kapellen.

Dik tevreden

“Binnenkort maken we het feestprogramma bekend”, vertelt Roeken. Over afgelopen zaterdag was ze alvast dik tevreden.

