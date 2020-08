Drukke houseparty in Hoogerheide stilgelegd: 'Onbegrijpelijk zo'n feest in coronatijd’

boerenpraat ‘Boer zijn is naast hard werken voortdu­rend inspelen op veranderde regelge­ving’

1 augustus Het jaar 2020 was op weg om het droogste ooit te worden. Het was zelfs droger dan in het recordjaar 1976. Regenhaspels draaiden overuren, vele boeren maakten daardoor lange dagen. Gelukkig kwam de weersverandering in juni. Er viel regelmatig wat regen, niet in overvloed, maar genoeg om de gewassen een boost te geven en de boeren wat meer (nacht)rust.