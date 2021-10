Drie verdachten aangehouden na schietpartijen Bergen op Zoom, vriend: ‘Slachtoffer vecht voor zijn leven’

BERGEN OP ZOOM - Op twee plekken in Bergen op Zoom is dinsdagavond geschoten. Het gaat om de Wouwsestraatweg en de Jan Dercksstraat. Bij één van de schietincidenten is een slachtoffer zwaargewond geraakt, zo meldt de politie. Een arrestatieteam hield in de loop van de avond drie verdachten aan. Twee werden in Theehuis De Theepot aangehouden. Een getuige zegt zeker tien schoten te hebben gehoord.