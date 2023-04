Door technische problemen geen editie Bergen op Zoom van BN DeStem

Update Flinke brand bij manege in Bergen op Zoom: ‘We stonden te kijken, het was een grote vlammenzee’

BERGEN OP ZOOM - Bij een manege aan de Heiblokseweg in Bergen op Zoom woedde woensdagavond brand in een schuur met daarin twee appartementen. Eén persoon raakte lichtgewond maar kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.