Dit is waarom het een ‘superslecht’ jaar is voor de ansjovis

INTERVIEW Wim Reijnders stopt als directeur West-Bra­bants Archief

10:10 BERGEN OP ZOOM - Charter. Diskette. Digitale bunker. Ondergronds depot. Scanning on demand. Koetshuis. In een gesprek met Wim Reijnders uit Wouw lopen heden en verleden al snel door elkaar. Geen wonder. Want hij is de directeur van het West-Brabants Archief, het grootste historische instituut van West-Brabant. Waar ons verleden een veilig plekje heeft. Voor later.