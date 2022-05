Dit is het nieuwe college van Bergen op Zoom

Allemaal nieuwe gezichten in het gemeentebestuur, waarvan alleen Demmers ervaring heeft op het pluche. Zij was van 1994 tot 1996 al eens wethouder in de Markiezenstad. De wethouders gaan allemaal fulltime aan de slag. Wie welke taken op zich neemt is nog niet bekend, maar logischerwijs krijgt Joost Pals die in de gemeenteraad al werd gezien als de financiële man, de portfeuille financiën.