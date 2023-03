Dit is het gemiddeld inkomen van jongeren in Woensdrecht

Hangplek voor de jeugd moet overlast bij gemeente­huis in Hoogerhei­de verminde­ren

HOOGERHEIDE - Jongeren krijgen een hangplek in het Kloosterhof in Hoogerheide. Over hoe dat er precies uit moet gaan zien, daar gaat de gemeente deze week met de jongeren over in gesprek. Dit moet een einde maken aan de aanhoudende overlast van hangjongeren in en om Kloosterhof.