Dit is de nieuwe naam van basisschool De Nieuwe Veste in Steenbergen

Kleurrijke steentjes

Klaar met ontwikkelen is Kindcentrum Kiezelrijk nog niet, maar het is wel de kers op de taart na een hoop andere ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zo kreeg de school een groen plein en werd het interieur en exterieur veranderd. Het groene plein werd ontworpen in samenwerking met Leonie ten Hove van In4Outdoor.

Buitenlokaal

Ook is het Kiezelrijk een van de eerste scholen met een buitenlokaal waar buiten les wordt gegeven. ,,We hebben hard gewerkt om de school te veranderen. Vijf jaar geleden was er alleen een peuteropvang en nu een volledige kinderopvang. We wilden alles van top tot teen aanpakken. Dat hebben we gedaan. De naam De Nieuwe Veste past helemaal niet meer bij de school, omdat we zoveel veranderd hebben. Dus we zijn heel blij met onze nieuwe, passende naam.”