Dierbaren herdenken bij crematorium Zoomstede

Kelderende huizenprij­zen vooral in Roosendaal, Bergen op Zoom nog licht in de plus

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Terwijl de woningprijzen in Bergen op Zoom nog iets in de lift zitten, volgt Roosendaal de landelijk dalende lijn. In het derde kwartaal kelderde de prijs met 5,3 procent, tegen 5,8 procent landelijk. De Markiezenstad noteert een kleine plus van 1,1 procent.

12 oktober