Voor alle partijen was er wel wat bij om goed over na te denken. Bij mij bleef hangen wat hij zei over een zogenaamde kloof tussen stad en platteland. Nu kan ik als boswachter van nota bene de wal van Brabant natuurlijk moeilijk zeggen dat ik verstand heb van het platte land, maar wellicht begrijp ik toch wat hij bedoelt.

Noeste arbeider

Ik vond het een beetje lijken op wat een noeste bosarbeider waar ik vroeger mee werkte eens zei. We waren net door een deftige heer met een duidelijk randstedelijk accent aangesproken. Die vond de wandelpaden te modderig, de parkeerplaats te hobbelig en het bos te rommelig, geloof ik. Zoiets in ieder geval. De Haagse betweter nastarend bromde m’n collega vantussen z’n woeste witte baard: ,,We hadden die moerdijkbrug nooit moeten bouwen.” De volgende hamerslag op z’n weipaal daverde duidelijk nog harder dan anders.

Het is een sentiment wat veel plattelanders herkennen en waarmee Remkes bij de boeren vertrouwen won. ‘Die stadse kakkers snappen er niks van.’ Dat gevoel. Volgens mij is het mede dat eeuwenoude sentiment wat het wantrouwen in politiek en wetenschap nu zo groot maakt.

Je ziet het bijvoorbeeld ook in andere zaken, zoals de ondermijnende criminaliteit en lage meldingsbereidheid. Een bewoner van het buitengebied zei eens tegen me: ,,Ik keur het niet goed hoor, dat sommige van die plantjes in d’r schuur hebben, maar ik snap het wel. Den Haag heeft ons al zo dikwijls gepakt.”

Wantrouwen

Het diepgewortelde wantrouwen richting de Randstad is niet zomaar geheeld. Daarom hoop ik dat we de huidige problemen op het ‘platteland’ gezamenlijk in de regio kunnen gaan aanpakken, want dan heb ik er best vertrouwen in. Maar of ze dat aan de andere kant van de kloof ook snappen?